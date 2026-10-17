Na manhã deste sábado, 17, equipes da base de Vasco e Madureira disputavam jogo da Copa Rio Sub-15, no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. No entanto, no início do segundo tempo, um cachorro invadiu o gramado e quase marcou gol para a equipe cruzmaltina.

O passe que quase encontrou o animal com faro artilheiro saiu dos pés do atacante Richard Chagas. Felizmente, para o Madureira, a bola acabou nas mãos do goleiro Miguel.

Mas, caso o cãozinho tivesse sucesso no lance, o gol acabaria anulado. Isso porque, pela regra, ele é considerado um “agente externo” (qualquer animal, objeto ou pessoa que não faz parte da equipe de arbitragem, dos jogadores ou da comissão técnica registrada na súmula).

Após o ataque em questão, a partida ficou paralisada por aproximadamente três minutos, tempo para que o cachorro saísse de campo.

O Vasco saiu vencedor do duelo, com gol de Eduardo Alves, no primeiro tempo.