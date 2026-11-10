A proximidade do encerramento das inscrições para a próxima eleição da Fifa movimentou os bastidores do futebol internacional. O ex-treinador Arsène Wenger estuda a possibilidade de concorrer contra o atual mandatário da entidade, Gianni Infantino. A informação é da agência Deutsche Presse-Agentur e do portal The Athletic.

Aos 77 anos, Wenger ocupa desde o final de 2019 o cargo de diretor de desenvolvimento global de futebol na Fifa. O ex-comandante do Arsenal tem sido avaliado por lideranças esportivas, especialmente ligadas à Uefa, como uma alternativa de peso à gestão atual. O francês analisa o apoio político antes de formalizar sua decisão, já que o prazo para a submissão formal das candidaturas se encerra no dia 18 de novembro.

O que motivou a articulação contra Gianni Infantino?

O ambiente político interno na federação internacional tem registrado divergências entre as confederações continentais. Discussões sobre novos modelos de competições globais, calendário internacional e a exploração comercial de torneios ligados à Copa do Mundo geraram insatisfação em setores do futebol europeu. Infantino preside a entidade desde 2016 e busca consolidar sua liderança para mais um mandato.

Quando será realizada a eleição presidencial da Fifa?

Caso confirme a intenção de disputar a presidência, Wenger enfrentará Infantino em votação prevista para o dia 18 de março de 2027. O pleito será realizado durante o 77º Congresso da Fifa, programado para a cidade de Rabat, no Marrocos, onde as federações filiadas definirão quem comanda o órgão que rege o esporte mundial no ciclo seguinte.