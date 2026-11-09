A reeleição de Gianni Infantino no comando da Fifa foi tratada como assegurada por Hachem Haidar, vice-presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC) e mandatário da Federação Libanesa de Futebol. A avaliação foi feita durante a inauguração de uma praça esportiva em Chanay, no Líbano.

No cargo desde 2016, Infantino desponta como favorito absoluto para o pleito agendado para 18 de março de 2027, data em que ocorrerá o próximo Congresso da entidade em Rabat, no Marrocos. A base de apoio construída junto às confederações continentais sustenta a posição do dirigente de 56 anos à frente da entidade.

“Apoiamos plena e publicamente Infantino. Kozo Tashima pode conseguir alguns votos, mas será difícil para ele competir, porque a presidência da Fifa exige manter relações em todas as regiões do mundo, o que é difícil”, afirmou o vice-presidente da AFC.

Nomes como Kozo Tashima e o ex-jogador suíço Ramon Vega chegaram a se colocar no radar eleitoral. No entanto, a articulação global do mandatário atual é apontada como a principal barreira para qualquer oposição.