O ex-treinador do Arsenal Arsène Wenger deve desistir de concorrer à presidência da Fifa, segundo o jornal francês L’Equipe. O dirigente recuou dos planos de oficializar uma candidatura de oposição contra o atual mandatário da entidade, Gianni Infantino.

O pleito presidencial da entidade máxima do futebol mundial está programado para o dia 18 de março de 2027. Wenger, que ocupa o cargo de chefe de desenvolvimento global de futebol na entidade, era avaliado pelos adversários de Infantino como um nome de peso esportivo e reconhecimento internacional capaz de rivalizar com a atual administração.

Com a recusa de Wenger em levar o projeto eleitoral adiante, a oposição terá de buscar outro nome para disputar o comando executivo em 2027. O dirigente ítalo-suíço preside a entidade desde 2016 e conta com expressivo apoio político entre as confederações e federações filiadas, apesar de seu contestado plano de vender parte das receitas comerciais da Copa do Mundo.

A Uefa, responsável pelo futebol europeu, disse repetidas vezes que pretende apresentar um candidato para enfrentar Infantino.