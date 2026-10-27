Os testes de uma regra de impedimento defendida por Arsène Wenger dificilmente terão continuidade. A proposta não teve apoio nos painéis consultivos da Ifab (International Football Association Board), órgão regulador das leis do futebol, que se reuniram nesta terça-feira, 27.

O conceito estabelece que um jogador de ataque só deve ser considerado impedido caso haja espaço visível entre todo o seu corpo e o penúltimo defensor, buscando erradicar marcações milimétricas. A fórmula foi aplicada durante o ano na Canadian Premier League (CPL), principal liga do Canadá.

De acordo com a BBC, relatórios avaliados pelos comitês técnicos e de futebol apontaram reflexos diretos no ritmo de jogo. Ao longo de 112 partidas observadas na liga canadense, os números registraram:

Redução de 54% nas decisões de impedimento anotadas em campo.

Acréscimo de 13 gols assinalados no total das partidas avaliadas.

Recuo médio de três metros nas linhas defensivas para proteger a profundidade.

Por que a mudança gera resistência nos bastidores?

Embora a proposta tenha elevado ligeiramente o número de gols, o recuo forçado das defesas e a desvantagem dos zagueiros em lances de bola parada causaram receio. Os membros dos comitês, integrados por ex-jogadores, técnicos e árbitros, entenderam que o modelo gerou distorções táticas sem benefício proporcional ao espetáculo.

A aplicação no Canadá foi acompanhada pelo sistema simplificado de suporte em vídeo para arbitragem (FVS). Com a falta de apoio registrada nas reuniões realizadas nesta terça-feira, 27, a medida não deve figurar no pacote de alterações estudadas para a temporada 2027/28.