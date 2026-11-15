O presidente da Fifa, Gianni Infantino, enfrenta questionamentos nos Estados Unidos sob a suspeita de ter mantido uma trabalhadora doméstica sem visto regular no país. A informação foi revelada pelo jornal norte-americano New York Post.

Entenda a suspeita sobre vínculo e pagamentos

De acordo com a publicação, a ocorrência envolve o período entre junho de 2025 e o início de 2026. A colaboradora teria prestado serviços na residência do dirigente enquanto recebia remuneração intermediada pela própria entidade que comanda o futebol internacional.

Relatos da imprensa apontam que houve tentativas de viabilizar uma autorização oficial de trabalho para a funcionária por meio de contatos institucionais. Paralelamente, especialistas em imigração encaminharam queixas formais às autoridades fiscais norte-americanas para esclarecer se houve uso irregular de recursos ou estruturas da entidade desportiva no processo.

Como se posicionou a entidade esportiva

A direção da federação internacional tem rejeitado as contestações levantadas. Em posicionamento oficial, a entidade afirma que as despesas relacionadas à residência e aos funcionários de apoio pessoal são custeadas exclusivamente pelo próprio dirigente, com seus vencimentos privados.

O episódio adiciona escrutínio à condução do dirigente máximo do futebol mundial durante a preparação de grandes eventos esportivos organizados no território norte-americano.