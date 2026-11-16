O treinador da seleção alemã, Jürgen Klopp, fez duras críticas à condução de Gianni Infantino na presidência da Fifa. Ao avaliar o cenário, o treinador manifestou insatisfação com os rumos tomados pela entidade máxima da modalidade e comparou o atual mandatário ao seu antecessor direto.

“Acompanho o futebol há muitos anos. Há pessoas que entendem muito mais disso do que eu. Mas acho que a maioria das pessoas agora concorda que uma mudança faria muito sentido. Não achei que iria piorar após Sepp Blatter, mas alguém conseguiu fazer exatamente isso”, afirmou Klopp em entrevista coletiva.

O que o treinador projeta para a presidência da Fifa?

Além de reprovar as medidas recentes da entidade, o comandante alemão pontuou que uma eventual troca no comando executivo traria um horizonte mais positivo para a governança esportiva.

“Quanto a Gianni Infantino, certamente quem vier a seguir pode fazer um trabalho melhor. Há pessoas que realmente se importam com o futuro do futebol, pessoas que não são movidas por interesses financeiros”, iniciou Klopp.

“Se alguém com esse perfil surgisse, se alguém assim se tornasse presidente, acredito que isso representaria uma melhoria significativa. Certamente existem pessoas que se preocupam profundamente com o futuro do futebol e não possuem nenhum interesse financeiro nele”, complementou.