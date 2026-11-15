A seleção alemã concluiu a preparação em Herzogenaurach para a partida decisiva da rodada final da fase de grupos da Liga das Nações contra a seleção holandesa, em Berlim. O técnico Jürgen Klopp expressou grande expectativa e definiu o clássico como uma verdadeira decisão para os objetivos alemães no torneio continental.

Expectativa de Jürgen Klopp para a partida

Em declarações concedidas à emissora Sky Sport e repercutidas pela publicação holandesa Voetbal International, Klopp destacou o ânimo do grupo antes da viagem à capital e avaliou a seleção rival comandada por Xavi Hernández como uma equipe de alto nível, recorrendo à expressão alemã “bärenstark” para qualificar os adversários.

“Este tipo de final é o que se deseja disputar”, afirmou Klopp em entrevista à Sky Sport, reforçando o peso do embate decisivo entre as duas tradicionais potências europeias.

Cenário das seleções na tabela da competição

O duelo coloca frente a frente os dois primeiros colocados do grupo na reta decisiva da fase classificatória. A seleção da Holanda lidera a chave com 11 pontos conquistados em cinco partidas disputadas.

Por sua vez, a equipe alemã soma oito pontos na classificação e entra em campo com a necessidade de conquistar a vitória diante de seus torcedores em Berlim para maximizar suas chances de avanço de fase na competição internacional.