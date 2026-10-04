A Alemanha dominou as ações ofensivas, mas não conseguiu sair do 0 a 0 contra a Grécia na tarde deste domingo, 4, no Toumba Stadium, em Thessaloniki. Em partida válida pela quarta rodada do Grupo B da Liga A da Uefa Nations League, os visitantes esbarraram na forte marcação grega e em um gol anulado pela arbitragem de vídeo no primeiro tempo. Com o resultado, os donos da casa chegam a oito pontos na competição, enquanto os alemães somam cinco.

Domínio alemão e intervenção do VAR

A postura tática das equipes ficou clara desde os primeiros minutos. Comandada por Jürgen Klopp, a Alemanha assumiu o controle do jogo, trocando 624 passes contra apenas 265 da seleção grega, e terminando a partida com 69% de posse de bola.

A superioridade se traduziu em volume ofensivo, mas a rede demorou a balançar. Aos 32 minutos da etapa inicial, a Alemanha chegou a marcar, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Defesa grega garante o resultado

No segundo tempo, o cenário de ataque contra defesa se manteve. A Alemanha disparou 21 finalizações ao longo do confronto, sendo quatro delas no alvo, o que obrigou o goleiro K. Tzolakis a trabalhar, registrando quatro defesas na partida. Do outro lado, a Grécia, do técnico Ivan Jovanović, apostou em se defender e arriscou apenas cinco chutes no total, com dois na direção do gol defendido por J. Urbig.

O jogo também foi marcado por paralisações. Foram 16 faltas cometidas pelos alemães e oito pelos gregos. A arbitragem distribuiu sete cartões amarelos no total: quatro para a Grécia — incluindo um para o treinador Jovanović aos 28 minutos da etapa final — e três para a Alemanha.

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Situação na tabela e próximos compromissos

O empate sem gols mantém a Grécia invicta em sua sequência recente, somando agora duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. A equipe, que entrou na rodada como líder da chave com sete pontos, chega aos oito em quatro partidas. Já a Alemanha, que vinha de um retrospecto de uma vitória, uma derrota e um empate, alcança os cinco pontos na tabela.

As duas seleções voltam a campo pela Uefa Nations League em 13 de novembro. A Grécia viaja para enfrentar a Holanda, enquanto a Alemanha visita a Sérvia. No dia 16, os gregos recebem a Sérvia, e os alemães jogam em casa contra a Holanda.