A UEFA anunciou nesta sexta-feira, 9, uma punição disciplinar contra a seleção sérvia. Por determinação da entidade europeia, a equipe terá de disputar seu próximo compromisso como mandante com portões fechados, o que deixará sem público o duelo diante da seleção alemã, marcado para o dia 13 de novembro pela Liga das Nações. A partida ocorrerá no Estádio Rajko Mitić, apelidado de Marakana, em Belgrado.

Quais foram as infrações cometidas pelos torcedores?

A decisão do Órgão de Controle, Ética e Disciplina da UEFA decorre de episódios registrados nas partidas de setembro contra a Grécia e os Países Baixos. Pelo comportamento discriminatório e racista de torcedores nos estádios, a federação do país recebeu uma multa de 50.000 euros.

Além da perda de mando de campo, a entidade somou penalidades financeiras adicionais:

22.500 euros pela veiculação de mensagens com conteúdo político impróprio em praça esportiva;

pela veiculação de mensagens com conteúdo político impróprio em praça esportiva; 15.000 euros por invasão de campo durante as partidas;

por invasão de campo durante as partidas; 2.000 euros pelo acendimento de sinalizadores e artefatos pirotécnicos.

Qual é a punição para jogos fora e a situação na tabela?

Em julgamento paralelo, a federação também recebeu uma multa de 40.000 euros e a proibição temporária de comercializar ingressos para seus torcedores em partidas fora de casa. Essa restrição a visitantes, contudo, terá execução suspensa sob período probatório de dois anos.

A crise disciplinar coincide com o momento esportivo conturbado da equipe comandada pelo técnico Veljko Paunovic. A seleção ocupa a última colocação do Grupo A2 da competição após acumular quatro derrotas consecutivas na fase de grupos.