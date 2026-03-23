Jürgen Klopp descartou, mais uma vez, assumir o Real Madrid e afirmou não ter planos imediatos para retornar ao futebol de alto nível. A declaração ocorreu durante sua apresentação como comentarista da Telekom para a próxima Copa do Mundo.

Fora dos bancos desde que deixou o Liverpool, o alemão é Diretor Global de Futebol da Red Bull. Com contrato até 2029, Klopp tem seu nome frequentemente associado a novos cargos.

No caso do Real Madrid, a resposta foi categórica. Klopp negou qualquer tipo de contato com o clube espanhol e rebateu as recorrentes especulações.

“É bom que a gente fale sobre isso. Quando uma notícia é uma notícia? Quando alguém pega um pedaço de papel e escreve alguma coisa? Ou quando há algo de verdade nisso? Como deve ser a situação? Que o Real Madrid tenha me ligado um dia e dito: ‘Florentino Pérez ao telefone! Jürgen, como vão as coisas?’ Ou basta que o OE24 — não faço ideia se é IA ou alguma pessoa — escreva qualquer bobagem? Isso me irrita.”, disse.

Klopp seguiu: “Vocês precisam se disciplinar um pouco. Isso tudo é bobagem. O Real nem uma vez sequer ligou para mim, nem uma única vez. Vou assumir o Atlético de Madrid também, de preferência ao mesmo tempo. Desculpem, Madrid, primeiro vocês precisam ligar. Se o Real Madrid tivesse me ligado, isso teria vindo a público. Mas nunca houve nenhuma ligação. Nenhuma.”

Sobre a seleção alemã, o técnico não fechou completamente a porta, mas indicou que não há qualquer movimento em curso. Ao comentar a possibilidade de substituir Julian Nagelsmann após o Mundial, evitou projeções: “No momento, não estou pensando nisso. Quem sabe o que ainda vai acontecer nos próximos anos. Mas não há nada planejado nesse sentido.”