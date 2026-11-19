A Fifa divulgou oficialmente nesta quinta-feira, 19, a lista de candidatos que disputarão a presidência da entidade máxima do futebol mundial na eleição marcada para março de 2027. O atual mandatário, Gianni Infantino, tentará um novo mandato sob a concorrência de dois dirigentes experientes: Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), e Kozo Tashima, presidente honorário da Associação Japonesa de Futebol (JFA).

A disputa marcará a primeira vez em que Infantino enfrentará oponentes nas urnas desde que assumiu o comando da instituição em 2016 — na última eleição, realizada em 2023, o dirigente suíço foi reconduzido ao cargo por aclamação, sem adversários.

Por outro lado, o ex-zagueiro suíço Ramon Vega, que havia manifestado publicamente a intenção de entrar na corrida presidencial no mês passado, não teve seu nome incluído na relação oficial apresentada pela federação.

De acordo com o comunicado emitido pela Fifa, toda a documentação já foi repassada aos órgãos internos responsáveis pela validação do pleito. “As candidaturas foram encaminhadas ao comitê eleitoral para análise e decisão sobre a admissão dos candidatos. As associações-membro serão notificadas sobre os nomes dos candidatos propostos e admitidos até, no máximo, 18 de fevereiro de 2027”, informou a entidade.

A entrada de Philippe Diallo na disputa consolida o rompimento político entre a atual gestão da Fifa e o bloco europeu. Presidente da FFF desde 2023, o dirigente francês anunciou sua candidatura na última segunda-feira, 17, respaldado por associações-membro da Uefa com assento no comitê executivo e no Conselho da Fifa.

A confederação europeia justificou o apoio a uma chapa de oposição apontando a necessidade de mudanças na governança global. “Diante de sérias preocupações sobre os rumos da Fifa, as associações nacionais pediram uma renovação da unidade e da confiança dentro da comunidade global do futebol”, declarou a Uefa em nota oficial.

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Pelo lado asiático, Kozo Tashima havia sinalizado o desejo de concorrer no início deste mês e formalizou o registro de sua candidatura na quarta-feira, 18, ampliando o cenário de contestação à hegemonia do atual presidente.

Desgaste político e projeto fracassado

Aos 56 anos, Gianni Infantino chega ao processo eleitoral enfrentando seu maior momento de desgaste institucional desde que sucedeu Joseph Blatter. O dirigente tem sido alvo de constantes pedidos de renúncia após o fracasso do projeto Fifa Forward Enterprise (FFE) — uma controversa proposta comercial que pretendia vender participações financeiras da Copa do Mundo e de outras grandes competições da entidade para investidores privados.

A polêmica em torno da FFE levou a França e diversas outras federações europeias a retirarem formalmente o apoio político ao suíço ao longo deste ano, movimento no qual Diallo teve atuação central. Além das críticas à condução comercial, Infantino também lida com questionamentos externos envolvendo acusações de abuso de poder e desgastes por vínculos políticos, como sua proximidade com o presidente norte-americano Donald Trump.

Apesar da forte oposição articulada nos bastidores, o estafe de Infantino mantém confiança na base eleitoral construída nas demais confederações continentais e sustenta que o dirigente ainda detém votos suficientes entre as associações-membro ao redor do mundo para assegurar sua permanência no cargo.