A concorrência pelos direitos de transmissão da Copa do Mundo masculina de 2030 no mercado dos Estados Unidos deve se tornar a maior negociação comercial da história do torneio. Segundo o jornal The Guardian, executivos e analistas do setor de mídia estimam que os lances alcancem valores entre US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 milhões) e US$ 2 bilhões (R$ 11,6 mi), impulsionados pela ofensiva das plataformas de streaming.

Diferentemente dos ciclos anteriores, a Fifa decidiu comercializar de forma unificada os pacotes em inglês e espanhol, com o objetivo de conceder exclusividade a uma única empresa em território norte-americano. Analistas apontam a Netflix como a principal candidata a arrematar a concessão, o que ameaça a hegemonia da Fox Sports, detentora dos direitos de exibição em língua inglesa desde o Mundial de 2018.

Quais empresas disputam a transmissão do torneio?

O prazo para o envio das propostas da rodada inicial expira nesta quinta-feira, 19. Além da plataforma líder em streaming, gigantes como Apple TV, Disney, Amazon, YouTube, Dazn, ESPN e NBC Universal também monitoram a licitação.

A expressiva valorização comercial é reflexo direto dos recordes de faturamento publicitário e de engajamento alcançados nos Estados Unidos ao longo do Mundial de 2026. A entidade organizadora planeja avaliar as propostas e oficializar a decisão final nas próximas semanas.