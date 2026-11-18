A Federação Japonesa de Futebol (JFA) apresentou nesta quarta-feira, 18, o seu presidente de honra, Kozo Tashima, como candidato à presidência da Fifa. Em nota, a entidade informou que a carta de recomendação foi enviada na última terça-feira, 17, após a escolha unânime da cúpula japonesa pelo dirigente.

“Gostaria de expressar, mais uma vez, minha sincera gratidão ao Presidente Miyamoto e a todos os membros do Conselho Diretor. Gostaria também de agradecer de coração às federações de futebol de cada país que forneceram o apoio necessário para esta recomendação. […] O futebol japonês construiu sua base para o desenvolvimento sob altos padrões éticos e uma gestão organizacional sólida. Quero usar essa experiência para promover uma governança mais forte e uma gestão organizacional mais transparente na Fifa”, destacou Tashima em nota publicada pela JFA.

“Esperamos que o futebol, o esporte mais amado do mundo, continue a levar sonhos, esperança, inspiração e paixão a pessoas em todo o planeta, ao mesmo tempo que expande o ambiente em que muitas crianças podem jogar com tranquilidade. Também comunicaremos ao mundo a importância do fair play, do respeito e da integridade, que são os alicerces do futebol e do esporte em geral. Com um forte senso de missão e determinação, assumiremos esse desafio para que a Fifa se torne uma organização mais saudável e confiável e contribua para o desenvolvimento do futebol em todo o mundo”, complementou.

A JFA, porém, precisa aguardar para saber se Tashima será aprovado para concorrer à presidência da Fifa. Isso acontece porque a entidade máxima do futebol precisa avaliar os requisitos de qualificação de cada candidato. Após isso, os concorrentes ao cargo serão oficializados.

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Quando e onde será realizada a eleição da Fifa?

O pleito eleitoral está marcado para o dia 18 de março de 2027, durante a realização do 77º Congresso da entidade em Rabat, no Marrocos. Tashima busca substituir o atual mandatário, Gianni Infantino, que tentará a reeleição para cumprir o seu quarto mandato consecutivo no cargo máximo.

Quem são os outros concorrentes ao comando da entidade?

Além da postulação de Tashima e da tentativa de reeleição de Infantino, a corrida pela liderança da federação internacional conta com outros nomes de destaque dos bastidores esportivos, como o atual presidente da Federação Francesa de Futebol, Philippe Diallo, e o ex-jogador suíço Ramon Vega.