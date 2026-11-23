O Reino Unido foi oficializado nesta segunda-feira, 23, como sede da Copa do Mundo Feminina de 2035 pela Fifa. A decisão foi homologada por aclamação durante Congresso extraordinário da entidade, realizado de forma virtual a partir de Zurique.

Com a candidatura conjunta de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, a única que estava sob consideração, a competição marca o primeiro Mundial de futebol em território britânico desde o torneio masculino de 1966.

A edição de 2035 será a segunda com o modelo expandido para 48 seleções e um total de 104 partidas ao longo de 39 dias. A estrutura terá 12 grupos de quatro equipes, com o mata-mata iniciando em uma fase de 16 avos de final. As datas de referência no cronograma preliminar preveem a disputa entre 21 de junho e 29 de julho.

O dossiê apresentado pelas quatro federações britânicas indicou 22 estádios candidatos espalhados por 15 cidades, com previsão de corte para uma lista definitiva com 14 a 16 arenas. O tradicional Estádio de Wembley, em Londres, está projetado como o palco da final.

A direção da Associação de Futebol da Inglaterra projeta uma oferta aproximada de 4,5 milhões de ingressos, o que posicionaria a Copa do Mundo como o maior evento de modalidade esportiva única já realizado nas Ilhas Britânicas.