A plataforma de streaming Netflix anunciou nesta terça-feira, 13, que adquiriu os direitos exclusivos para a transmissão da Copa do Mundo de 2030 em Espanha e Andorra. O serviço exibirá ao vivo todos os 104 jogos da edição que comemora o centenário do torneio.

A cobertura planejada pela empresa contará com produções dedicadas antes do início das partidas, análises durante o intervalo e programas pós-jogo direcionados ao público da Espanha, além de um resumo diário com os melhores lances. O acordo firmado também garante que o público espanhol terá acesso gratuito a uma partida a cada rodada da competição.

Além disso, a plataforma confirmou que repassará a uma rede de televisão aberta na Espanha um pacote especial contendo todas as partidas disputadas pela seleção espanhola, as duas semifinais e a grande final. Os detalhes e termos da parceria com a emissora de sinal aberto serão anunciados posteriormente pelas partes envolvidas.

Parceria ampliada com a Fifa e histórico no esporte

O movimento consolida a entrada da Netflix no segmento de grandes transmissões de futebol masculino e aprofunda o relacionamento institucional com a Fifa. Anteriormente, a empresa já havia garantido acordos de exibição nos Estados Unidos e no Canadá para as edições de 2027 e 2031 da Copa do Mundo Feminina.

A competição de 2030 terá organização compartilhada entre Espanha, Portugal e Marrocos, contando ainda com partidas inaugurais comemorativas na Argentina, Paraguai e Uruguai. Em comunicados oficiais, a chefe de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria, e o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, celebraram o acordo como uma oportunidade de ampliar a base de torcedores conectados à histórica celebração esportiva.