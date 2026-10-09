O programa de voluntariado para a Copa do Mundo Feminina de 2027 alcançou um patamar inédito ao registrar mais de 161 mil inscrições vindas de 183 países, conforme dados divulgados pela organização do torneio.

O volume de candidaturas supera o dobro do total verificado na edição de 2023, sediada em conjunto por Austrália e Nova Zelândia, quando cerca de 68 mil pessoas se inscreveram.

Como se divide o perfil dos inscritos?

De acordo com os números oficiais, a presença feminina lidera amplamente o interesse pelo evento esportivo. O público feminino representa 58% do total de inscritos, enquanto os homens compõem 39% das candidaturas. Candidatos que se identificam como não binários ou de outro gênero somam 3% do contingente.

Na divisão geográfica, 83% dos voluntários são brasileiros. No cenário internacional, as maiores participações registradas partiram de interessados residentes na Colômbia, no México, no Marrocos, na Nigéria e nos Estados Unidos.

Quais são as próximas fases da seleção?

Para Patrícia Hespanha, diretora administrativa do comitê organizador da Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, a mobilização demonstra a relevância do torneio no país. Ao todo, cerca de 6 mil voluntários serão chamados para trabalhar nas operações dos jogos, distribuídos pelas oito cidades-sede da competição.

Os candidatos selecionados na triagem inicial passam por entrevistas e etapas de alinhamento para preencher funções em mais de 20 áreas funcionais ao longo do planejamento da competição.