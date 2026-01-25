A Fifa apresentou oficialmente a marca e a identidade visual da Copa do Mundo Feminina de 2027, em uma cerimônia realizada neste domingo, 25, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento marcou o início da contagem regressiva para o Mundial, que será sediado pelo Brasil entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Identidade visual oficial

A marca oficial combina elementos do futebol e da cultura brasileira, com destaque para as letras “W” e “M” – remetendo a Women e Mundo/Mulheres, integradas ao design ao redor do troféu, além de cores e formas inspiradas na bandeira do Brasil.

A cerimônia reuniu representantes da Fifa, dirigentes da CBF, autoridades esportivas e ícones do futebol feminino e masculino, além de atividades públicas como intervenções de arte e um jogo festivo com ex-atletas.

“O Brasil está pronto, a CBF está pronta, a seleção está pronta. A gente precisa da nossa torcida, o maior empenho para nosso futebol feminino, ocupando os estádios e dando o apoio que nossas meninas precisam”, disse Samir Xaud, presidente da CBF.

“Esperamos fazer o melhor evento de todos os tempos no Brasil, e deixando a taça aqui em casa, que é o principal”.