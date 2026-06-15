A Fifa entendeu a repercussão negativa de uma de suas normas para entrevista coletiva e voltou atrás no quinto dia de Copa do Mundo. O idioma espanhol foi liberado nesta segunda-feira, 15, em entrevistas oficiais.

A repercussão ruim começou quando o marroquino Achraf Hakimi foi perguntado em espanhol por um jornalista. Nascido em Madrid, o lateral-direito fala perfeitamente espanhol, mas a interrupção pelo agente da Fifa que comanda as entrevistas foi imediata. Algo semelhante aconteceu com Vini Jr, que atua no Real Madrid.

O posicionamento da Fifa alertava para uma questão operacional no sistema de tradução. O mesmo agente que interrompeu o jornalista que perguntava em espanhol havia deixado claro a regra:

“Para perguntarem, levante a sua mão, espere pelo microfone, diga o seu nome e veículo onde trabalha. As perguntas podem ser feitas em inglês, italiano, árabe e francês”, disse antes das entrevistas oficiais de Brasil e Marrocos.

O técnico italiano Carlo Ancelotti, inclusive, esbanjou conhecimento e respondeu perguntas em cinco idiomas.

Já na entrevista prévia da partida entre França e Senegal, que acontece nesta terça, no MetLife Stadium, o espanhol estava liberado.