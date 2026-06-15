Depois de receber a sua primeira partida nesta edição da Copa do Mundo – a goleada por 7 a 1 da Alemanha contra Curaçao, no NRG Stadium -, Houston se prepara para o momento mais aguardado de toda a primeira fase: a chegada da seleção de Portugal, liderada pelo astro Cristiano Ronaldo, que enfrenta a RD do Congo na próxima quarta-feira, 17, às 14h (de Brasília).

Contudo, há também um sentimento de temor por conta de um problema inesperado: o avanço da mosca-varejeira-do-novo-mundo (uma variação da mosca-da-berne), que circula pelo estado do Texas e pode chegar em breve à cidade.

Segundo informações do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), os insetos reapareceram há uma semana no estado, já com 11 casos confirmados. O mais recente foi identificado em uma ovelha no Condado de Sutton, a cerca de 577 quilômetros de Houston, o que levanta suspeitas de que a infestação possa já ter rompido a barreira da parte sul do estado.

As larvas da mosca se alimentam do tecido vivo de animais de sangue quente – tanto selvagens quanto de estimação -, mas podem atingir também os humanos, apesar de ser incomum, causando ferimentos graves e até a morte.

As primeiras ocorrências já geram preocupação em todo o setor agrícola do Texas, que previa a chegada da praga ao país por conta de informações sobre o avanço do inseto a partir do México. Especialistas estimam que um surto generalizado poderia causar um impacto de 2,1 bilhões de dólares (cerca de R$ 10,6 bilhões) na indústria do setor.

A mosca-varejeira havia sido erradicada nos Estados Unidos na década de 1960, antes de reaparecer no Texas neste mês. A versão do novo mundo é considerada uma variação ainda mais preocupante da praga. Em agosto do ano passado, um caso de infestação humana foi detectado em um paciente no país que havia retornado de El Salvador. Este parasita geralmente é encontrado na América do Sul e no Caribe.

O site Houston Public Media, da Universidade de Houston, informou que entre as estratégias para a contenção está a liberação de quatro milhões de moscas-varejeiras machos estéreis. Como as fêmeas só acasalam uma vez na vida, isso impediria a reprodução e controlaria a população do inseto.

Além disso, zonas de quarentena foram estabelecidas, restringindo a movimentação de animais para impedir a propagação do parasita para além da parte sul do Texas. O governador do estado, Greg Abbott, autorizou o uso de todos os recursos disponíveis para apoiar o combate à praga.

Veículos de comunicação do estado publicam diariamente o avanço e cada novo caso registrado — o primeiro deles em 3 de junho, no Condado de Zavala, e o mais recente no Condado de Edwards. Todos os registros envolveram mortes de animais até o momento, incluindo ovelhas, bois e um cachorro.

Além da partida de estreia, Portugal voltará a jogar em Houston no próximo dia 23, diante do Uzbequistão. O NRG Stadium ainda será palco de outros confrontos importantes da Copa, como Holanda x Suécia, e dois jogos pelas fases de mata-mata do torneio.