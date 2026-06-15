Jornalistas franceses surpreenderam a organização e aproveitaram a visibilidade da Copa do Mundo para protestar pela prisão de um colega de trabalho. Cerca de 15 profissionais exibiam cachecóis com a mensagem “liberdade para Christophe Gleizes”.

Gleizes foi preso em maio de 2024, na Argélia, acusado de “propagar o terrorismo”. Em junho de 2025, o jornalista da revista So Foot foi sentenciado pela comuna de Tizi Ouzou a sete anos de prisão. A Fifa questionou a prisão e emitiu uma credencial em nome do jornalista.

“A credencial do Chistophe Gleizes para cobrir a Copa do Mundo é uma demonstração extrema de apoio da Fifa. Essa atitude só reforça que o lugar de um jornalista esportivo e especialista em futebol é dentro de um estádio e não na prisão”, disse Thibaut Bruttin, diretor do Repórteres Sem Fronteiras.

O técnico francês Didier Deschamps demonstrou apoio ao jornalista e lembrou que se encontrou na concentração francesa com os familiares do profissional.

“Tive a oportunidade de encontrar os pais do Christophe e espero que ele em breve esteja aqui para fazer as suas perguntas”, disse Deschamps.

França (Grupo I) e Argélia (J) estão do mesmo lado da chave na Copa do Mundo e podem se enfrentar em fases mais avançadas da competição.