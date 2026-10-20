A rodada recente da Women’s Super League (WSL) expôs o momento adverso vivido pelo Arsenal sob o comando da treinadora Renée Slegers, em contraste direto com a solidez do Manchester City.

A equipe londrina empatou em 1 a 1 com o Birmingham no Emirates Stadium. Apesar do amplo domínio territorial — com 76% de posse de bola, 2,73 de expectativa de gols (xG) e 43 toques dentro da área rival —, o clube londrino acertou apenas quatro de suas 27 finalizações no alvo. Em contrapartida, o Birmingham foi cirúrgico e aproveitou sua única finalização certa com Océane Hurtré, que balançou as redes pela sexta vez em seis confrontos.

Manchester City segue 100% e Hemp persegue marca histórica

Distante da instabilidade das rivais de Londres, o City manteve 100% de aproveitamento na liderança da competição, alcançando 18 pontos em seis rodadas. A equipe segue perseguida pelo Chelsea, que aplicou 6 a 2 no Tottenham.

No triunfo da equipe de Manchester por 3 a 2 sobre o Brighton, o grande destaque individual foi a ponta Lauren Hemp. A atleta serviu Khadija Shaw duas vezes nos primeiros 16 minutos. Com esses dois passes para gol, Hemp atingiu a marca de 51 assistências na história do campeonato, ficando a apenas três de igualar a recordista Beth Mead, dona de 54 assistências na WSL.

Resultados da rodada e movimentação na tabela

Conforme destacado pela cobertura do The Guardian, o fim de semana também confirmou a ascensão do London City, que somou o quarto triunfo consecutivo ao bater o Everton por 2 a 1. Na parte de baixo da classificação, o Aston Villa saiu com sua primeira vitória na temporada ao superar o Liverpool de virada por 2 a 1, sob a orientação do técnico interino Brian Sørensen. O West Ham também somou três pontos ao vencer o Crystal Palace fora de casa por 1 a 0, com gol de Kelly Gago.