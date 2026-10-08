O técnico Mikel Arteta assinou a extensão de contrato com o Arsenal, ampliando seu vínculo no comando da equipe até junho de 2030. Em uma conversa com fãs, o treinador exaltou a conexão entre o clube e os torcedores.

“Reviver esses momentos, sentir essa emoção no corpo novamente e unir as pessoas. Acho que é a coisa mais forte que construímos. É muito maior do que um troféu. É o sentimento que vocês descrevem nesses vídeos. Para mim, isso é o mais importante”, iniciou Arteta em vídeo publicado pelo Arsenal.

“Quem participa dessa jornada precisa deixar um legado. Haverá um momento marcante sobre o qual todos falarão: estamos conectados e estamos juntos. Porque é isso que se passa adiante. Na minha opinião, essa é a maior conquista. E é o que devemos cultivar todos os dias. Cada um tem a responsabilidade de manter isso vivo”, complementou.