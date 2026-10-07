O treinador Mikel Arteta acertou a extensão de seu contrato com o Arsenal até 2030. O clube comunicou o novo acordo na manhã desta quarta-feira, 7. O treinador dará continuidade ao trabalho que levou o clube ao título da

Premier League na última temporada, que aencerrou um jejum de 22 anos sem vencer a competição e após três vice-campeonatos consecutivos.

Detalhes do novo vínculo com o clube inglês

“Isto é apenas o começo”, afirmou Arteta ao comentar a assinatura do novo acordo e a continuidade do trabalho à frente do time londrino. O acerto salarial eleva os vencimentos do técnico de 44 anos e consolida sua posição entre os mais bem remunerados do futebol mundial, incluindo bonificações atreladas ao desempenho na Liga dos Campeões. Na última edição, o Arsenal chegou até a decisão e ficou com o vice-campeonato.

Trajetória e consolidação no comando técnico

No comando do elenco desde dezembro de 2019, o profissional espanhol tornou-se o técnico com mais tempo ininterrupto no cargo na elite inglesa, após a saída de Pep Guardiola do Manchester City nesta temporada. A diretoria considerou a estabilidade tática e o desenvolvimento da equipe como fatores determinantes para a assinatura do contrato de longo prazo.

Impacto nos bastidores e planejamento do estádio

Os co-presidentes do clube, Stan e Josh Kroenke, elogiaram a identificação institucional de Arteta com o projeto desportivo. Nos bastidores, a influência do treinador também motivou a suspensão temporária dos planos de ampliação do Emirates Stadium, evitando paralisações operacionais e interferências no calendário competitivo da equipe.