O Coventry City venceu o Crystal Palace por 3 a 2 neste sábado, 21, na CBS Arena, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi marcado por alternâncias no placar durante o primeiro tempo e decidido apenas na reta final da segunda etapa, com um gol contra que impôs aos visitantes a quinta derrota consecutiva na competição.

Lá e cá no primeiro tempo

Os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos de jogo, com Taiwo Awoniyi, após assistência de Jack Rudoni. A resposta do Crystal Palace veio aos 13 minutos, quando Yeremy Pino balançou as redes com passe de Jörgen Strand Larsen.

O Coventry City voltou a ficar à frente aos 30 minutos: Tatsuhiro Sakamoto marcou, contando com mais uma assistência de Rudoni na partida. No entanto, nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, a dupla do Palace inverteu os papéis: Pino serviu Strand Larsen, que deixou tudo igual antes do intervalo.

Gol contra define o confronto

No segundo tempo, o Crystal Palace manteve a maior posse de bola, terminando a partida com 58%, e arriscou mais finalizações totais (14 contra 11).

O Coventry City, por sua vez, foi mais preciso nos arremates no alvo (7 a 5). A igualdade no marcador persistiu até os 40 minutos, quando Dwight McNeil marcou contra o próprio patrimônio, garantindo a vitória para a equipe mandante.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Coventry City, que tinha nove pontos antes do jogo, chega a 12 e ocupa a 13ª colocação. Já o Crystal Palace segue com sete pontos, na 20ª posição, amargando um balanço de cinco derrotas nos últimos cinco jogos pelo torneio nacional.

O Coventry City volta a campo no próximo sábado, 28, contra o Leeds, pelo Campeonato Inglês. O Crystal Palace tem compromisso na quinta-feira, 26, quando enfrenta a Real Sociedad, pela Uefa Europa League.