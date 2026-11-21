O Tottenham impôs seu ritmo jogando em casa e venceu o Ipswich Town por 2 a 0 neste sábado, 21, no estádio Tottenham Hotspur, em Londres. No confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês 2026/27, a equipe mandante traduziu a superioridade estatística em gols marcados por Lucá James Williams-Barnett e Dominic Solanke, garantindo mais três pontos na tabela de classificação.
Vantagem construída cedo
A postura tática do Tottenham, armado no 4-2-3-1 pelo técnico De Zerbi, garantiu o controle da posse de bola, que fechou em 62% a favor dos donos da casa, refletida também na expressiva troca de passes (587 contra 344).
A superioridade se transformou em vantagem no placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Lucá James Williams-Barnett balançou as redes após receber assistência de Pedro Porro.
O Ipswich Town, também postado no 4-2-3-1 sob o comando de Gary Paul O’Neil, encontrou dificuldades para reter a bola e viu seu próprio treinador ser advertido com cartão amarelo aos 42 minutos, logo após James Maddison ser amarelado pelo lado mandante.
Domínio ofensivo e placar final
Na volta do intervalo, o Tottenham não demorou para ampliar. Aos 51 minutos, Dominic Solanke marcou o segundo gol da partida. Os números evidenciaram o volume ofensivo londrino: foram 18 finalizações totais, sendo nove no alvo, contra 11 arremates do Ipswich, que acertou a meta defendida por Kinský apenas três vezes.
Na tentativa de reagir, os visitantes promoveram três trocas simultâneas aos 56 minutos, mas não conseguiram furar o bloqueio adversário. Pelo lado do Tottenham, o técnico rodou o elenco e fez uma alteração curiosa: Sávio Moreira de Oliveira entrou aos 64 minutos e acabou substituído aos 90 por Archie Gray.
O jogo terminou com quatro cartões amarelos para o Tottenham e dois para o Ipswich Town.
Cenário no campeonato e próximos jogos
Com o resultado, o Tottenham chega a 15 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela. A equipe vive um bom momento, somando, com este jogo, quatro vitórias e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas disputadas pelo Campeonato Inglês. Já o Ipswich Town, que estaciona nos 11 pontos e na 16ª posição, amarga uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer na competição, com dois empates e três derrotas no período.
O Ipswich Town volta a campo no próximo sábado, 28, quando recebe o Aston Villa. O Tottenham joga no domingo, 29, fora de casa, contra o Sunderland. Ambos os compromissos são válidos pelo Campeonato Inglês.