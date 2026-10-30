O ex-atacante inglês Michael Owen detalhou os bastidores de sua transferência do Liverpool para o Real Madrid em 2004. Em entrevista à revista FourFourTwo, o vencedor da Bola de Ouro de 2001 admitiu que não planejava sair da equipe inglesa antes da proposta espanhola.

“A última coisa que eu imaginava era que ia sair do Liverpool… Estávamos em pré-temporada nos Estados Unidos e meu agente me ligou enquanto eu estava no meu quarto com Carragher”, iniciou Owen.

Ao notar a conversa, Carragher tentou convencer o companheiro a recusar o negócio na hora. O defensor argumentou sobre a forte concorrência no ataque madrilenho, alertando que o inglês teria dificuldades para ganhar minutos em campo.

“Não vá. Eles têm o Raúl, o Ronaldo e o Fernando Morientes. Você não vai jogar um minuto sequer”, revelou Owen sobre o aviso de Carragher.

O fascínio pelos ‘Galácticos’ e a decisão final

Apesar dos avisos, o projeto esportivo da era dos ‘Galácticos‘ pesou na balança. Owen destacou o impacto de vestir a camisa do clube espanhol e o desejo de competir em uma liga e cultura diferentes ao lado de grandes referências do futebol mundial.

“Se eu for embora, já terei jogado pelo Liverpool por muito tempo e, com sorte, sempre poderei voltar. Então, vou experimentar: os Galácticos, aquele uniforme branco, com o qual todos entram em campo desfilando como anjos, aquele estádio incrível, uma cultura diferente”, relembra Owen.

A mudança marcou o encerramento da passagem do atacante por Anfield, onde marcou 158 gols em 297 partidas antes de desembarcar na Espanha para a temporada 2004/05.

“No final, aceitei. Mas sabe quando você assina algo e pensa que não tem mais volta? Quando pensa: ‘meu Deus, o que eu fiz?’. Lembro-me de que chorei rios enquanto ia para o aeroporto, pensando: ‘o que estou deixando para trás?'”, revela.