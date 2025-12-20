Em um clássico marcado pela tensão e pela indisciplina dos donos da casa, o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 1 neste sábado (20), no Tottenham Hotspur Stadium. Válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, a partida teve sua narrativa definida pela expulsão precoce de Xavi Simons ainda na primeira etapa. Os visitantes aproveitaram a vantagem numérica para construir o placar com Isak e Ekitike, enquanto Richarlison descontou para os londrinos, que amargaram mais uma derrota e terminaram o jogo com apenas nove homens em campo.

Expulsão muda a história do jogo

O confronto começou equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque, mas parando nas boas atuações dos goleiros. Vicario trabalhou bem em cabeçada de Van Dijk, enquanto Alisson operou um milagre ao defender uma finalização de Kolo Muani em cima da linha. No entanto, o equilíbrio ruiu aos 32 minutos. Xavi Simons cometeu uma entrada dura em Van Dijk e, após revisão do VAR, o árbitro anulou o cartão amarelo inicial e aplicou o vermelho direto. Com um a menos, o Tottenham recuou, e o Liverpool passou a controlar a posse, embora sem conseguir furar o bloqueio adversário antes do intervalo.

Reds fatais e falha defensiva

Para o segundo tempo, o técnico Arne Slot promoveu a entrada de Alexander Isak, uma alteração que se provou decisiva. Aos 11 minutos, o zagueiro Romero errou na saída de bola, permitindo que Wirtz acionasse Isak na área para abrir o placar. O Tottenham tentou responder e quase empatou quando Kolo Muani acertou o travessão, mas o Liverpool foi letal nos contra-ataques. Aos 21 minutos, Frimpong, que havia acabado de entrar, cruzou na medida para Ekitike ganhar de Romero pelo alto e ampliar para 2 a 0.

Drama final e consagração de Alisson

Mesmo em desvantagem numérica e no placar, o Tottenham não se entregou. O brasileiro Richarlison saiu do banco para dar esperança à torcida, aproveitando uma sobra na área aos 37 minutos para diminuir o marcador. O gol incendiou os minutos finais, transformando o estádio em um caldeirão. A reação, porém, foi freada pelo destempero de Romero, que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso nos acréscimos, deixando os Spurs com nove.

No último lance do jogo, aos 55 minutos da etapa final, Richarlison criou uma jogada espetacular e Spence cruzou fechado, mas Alisson voou para fazer uma defesa salvadora e garantir os três pontos. Com o resultado, o Liverpool sobe na tabela e pressiona o G4, enquanto o Tottenham segue estacionado no meio da classificação. Na próxima rodada, os Reds recebem o Wolverhampton, e os Spurs visitam o Crystal Palace.