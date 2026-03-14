O Brentford recebe o Wolverhampton nesta segunda-feira , 16, às 20h (horário local), no Gtech Community Stadium. A partida encerra a 30ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26 e coloca frente a frente equipes com ambições opostas: os donos da casa miram vagas em competições europeias, enquanto os visitantes lutam contra o rebaixamento.

Brentford de olho na parte de cima da tabela

Fazendo uma campanha sólida, o Brentford ocupa a 7ª colocação, com 44 pontos. O retrospecto de 13 vitórias, cinco empates e 11 derrotas mantém a equipe na briga por vagas na Liga Europa e na Liga Conferência. Nas últimas cinco partidas, o time alternou resultados, somando duas vitórias, dois empates e uma derrota. Jogando diante de sua torcida, a expectativa é de uma postura ofensiva para garantir os três pontos e encostar no pelotão de elite.

Wolverhampton em busca da sobrevivência

Do outro lado, o Wolverhampton vive um drama na Premier League. Amargando a lanterna da competição (20º lugar) com apenas 16 pontos, a equipe possui uma campanha geral de três vitórias, sete empates e 20 derrotas. No entanto, o time demonstrou um forte sinal de reação recentemente: está invicto nos últimos cinco jogos, somando três vitórias e dois empates. Esse fôlego renovado traz esperança para surpreender fora de casa e ganhar força na batalha pela permanência na elite do futebol inglês.

Onde assistir a Brentford x Wolverhampton

A partida terá tranmissão do streaming Disney+.