A maior crise institucional da história do Cruzeiro, ocorrida entre 2019 e 2022, foi o catalisador inesperado da carreira de Igor Thiago. O cenário de colapso financeiro forçou sua promoção precoce ao time profissional e resultou em uma venda subvalorizada para o exterior. No entanto, a pressão extrema vivida em Belo Horizonte forjou a resiliência que o levou ao sucesso no Brentford e à recente convocação para a seleção brasileira.
Como a crise institucional acelerou a estreia no profissional
Em janeiro de 2020, sem recursos para contratações de peso, o Cruzeiro recorreu à base para compor o elenco. Igor Thiago foi alçado ao time principal aos 18 anos, estreando com gol contra o Boa Esporte. O atleta enfrentou atrasos salariais e a instabilidade técnica da Série B, acumulando os seguintes números na Raposa:
- 64 partidas oficiais disputadas;
- 10 gols marcados;
- 3 assistências registradas.
Venda subvalorizada e a resiliência no mercado europeu
A necessidade urgente de gerar caixa em fevereiro de 2022 obrigou o Cruzeiro a aceitar uma proposta do Ludogorets, da Bulgária. O atacante foi negociado por aproximadamente R$ 7,3 milhões (referentes a 70% dos direitos econômicos). O valor foi considerado baixo diante de seu potencial, mas era a única saída para manter o fluxo financeiro da gestão na época. Essa maturidade adquirida sob pressão facilitou sua adaptação na Europa.
O auge: Premier League e seleção brasileira
Após passagens de destaque na Bulgária e no Club Brugge, Igor Thiago chegou à Premier League contratado pelo Brentford por cerca de £ 30 milhões. Na temporada 2025/2026, o centroavante consolidou sua fase artilheira com 22 gols em 32 jogos, atingindo um valor de mercado estimado em € 50 milhões.
O reconhecimento definitivo ocorreu em 16 de março de 2026, com sua primeira convocação para a seleção brasileira, feita pelo técnico Carlo Ancelotti. A trajetória de Igor Thiago exemplifica como a crise celeste, embora tenha prejudicado o retorno financeiro imediato do clube, acelerou a maturação de um atleta que hoje figura na elite do futebol mundial.