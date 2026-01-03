O tradicional estádio Craven Cottage, em Londres, será o palco de um confronto decisivo neste domingo, 4, às 12h (horário de Brasília). O Fulham recebe o Liverpool em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de estabilidade e buscam somar pontos cruciais para suas pretensões na tabela.

Análise da partida e expectativas

O confronto na capital inglesa é de grande importância para os objetivos de ambos os clubes na temporada. O Fulham, realizando uma campanha segura no meio da tabela, busca uma vitória de prestígio para se aproximar do pelotão que briga por vagas em competições europeias. Um triunfo contra um adversário do “Big Six” em casa seria um grande impulso moral para a equipe comandada por Marco Silva.

Por outro lado, o Liverpool não pode tropeçar. A luta por um lugar na próxima Liga dos Campeões está acirrada, e qualquer ponto perdido pode custar uma posição no G4. A expectativa é de um jogo disputado, com os visitantes provavelmente controlando a posse de bola e os donos da casa apostando em transições rápidas e na força de seu ataque, especialmente com o artilheiro Rodrigo Muniz.

Fulham quer fazer valer o mando de campo

Ocupando a 10ª colocação na tabela com 27 pontos, o Fulham faz uma campanha de equilíbrio na Premier League, somando até aqui oito vitórias, três empates e oito derrotas. A equipe londrina chega para o confronto vivendo um momento positivo na temporada.

Nos últimos cinco jogos, o time demonstrou força e recuperação: após uma derrota, engatou uma sequência de três vitórias consecutivas e vem de um empate na última rodada. Jogando diante de sua torcida, o objetivo é manter a boa fase e tentar surpreender um dos gigantes da competição para escalar a classificação.

Liverpool defende invencibilidade recente

Do outro lado, o Liverpool entra em campo defendendo sua posição privilegiada no G4. Atualmente em 4º lugar com 33 pontos, os Reds somam 10 vitórias, três empates e seis derrotas no campeonato. A equipe vive uma fase sólida e está invicta nas últimas cinco partidas, registrando três vitórias e dois empates nesse período.

A consistência tem sido a chave para o time se manter na zona de classificação para a Champions League, e uma vitória fora de casa é fundamental para não permitir a aproximação dos rivais diretos.

Prováveis escalações e desfalques

Prováveis escalações de Fulham x Liverpool: