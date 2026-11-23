O jornal inglês The Telegraph elegeu o brasileiro Alisson Becker, titular do Liverpool, como o maior goleiro de toda a história da Premier League. A matéria, escrita pelo jornalista Dominic King, colocou o camisa 1 à frente de lendas consagradas do futebol inglês, entre elas Peter Schmeichel, Petr Cech, David Seaman e Ray Clemence.

“Ele não é apenas o melhor goleiro da história de Anfield (embora os admiradores de Ray Clemence, imortalizado em um mural na vizinha Wylva Road, possam discordar); Alisson consolidou-se como o melhor goleiro de toda a era da Premier League. O Liverpool não teria conquistado os títulos que conquistou sem ele”, escreveu o The Telegraph.

A publicação inglesa sustentou a avaliação nas estatísticas acumuladas pelo goleiro desde a sua chegada à Inglaterra, em julho de 2018. Ao longo de 265 partidas pelo clube no torneio nacional, o brasileiro lidera o período em partidas sem sofrer gols, registrando 107 confrontos invicto — índice equivalente a 40% das disputas.

Além disso, o levantamento destacou a eficiência de Alisson nas finalizações contra a própria meta, com taxa de defesas de 72%. No quesito de gols evitados, a métrica de desempenho apontou que a equipe tinha expectativa estatística de conceder 259 gols, mas foi vazada 237 vezes, consolidando um saldo positivo de 22 gols impedidos pelo camisa 1.

Qual é o cenário do goleiro no Liverpool?

Aos 34 anos e em seu último ano de contrato com a equipe de Anfield, Alisson mantém papel de liderança técnica. Em entrevista à BBC Sport, o arqueiro afirmou o desejo de estender o vínculo com o clube, dando sequência à sua trajetória no futebol inglês.

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“Sim, [quero ficar], na minha cabeça. Estou focado em jogar todas as partidas, mas na minha cabeça estou feliz em ficar. Isso depende de muitos aspectos e situações diferentes. Mas a minha vontade é ficar – estou feliz aqui e a minha família está feliz aqui. Ainda tenho muita vontade de conquistar títulos e de apresentar boas atuações. Quero continuar jogando em alto nível pelo maior tempo possível, é assim que penso”, revelou Alisson.