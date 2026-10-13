O técnico do Manchester City, Enzo Maresca, defendeu as comemorações de sua equipe com os torcedores visitantes após a vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, no último domingo, 11. O confronto foi o primeiro jogo do clube desde que o City foi considerado culpado por infrações financeiras às regras da Premier League, decisão que foi alvo de recurso pelo clube.

Gols marcados por Erling Haaland, Jeremy Doku e Rayan Cherki asseguraram o resultado positivo fora de casa. No entanto, as imagens dos atletas celebrando junto ao setor visitante geraram questionamentos externos. Em entrevista coletiva antes do confronto diante do Paris Saint-Germain, na próxima quarta, pela Liga dos Campeões, o treinador rebateu as críticas.

“Criticado pelo quê? Nós vencemos por 0 a 3 em Anfield. O que você quer que a gente faça?”, afirmou Enzo Maresca, treinador do Manchester City, em entrevista coletiva pré-jogo divulgada pela Sky Sports.

O treinador afirmou ainda que o grupo segue concentrado exclusivamente no desempenho esportivo dentro de campo, mantendo a coesão do elenco frente às repercussões externas.

“Estou aqui hoje; os jogadores estão aqui hoje para vencer amanhã. Trabalhamos todos os dias para ganhar jogos. É a única coisa em que conseguimos pensar e nos concentrar. O resto são apenas coisas externas com as quais precisamos lidar. Estávamos muito, muito felizes dentro de campo e no vestiário”, completou o treinador.