O Everton garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira, 29, ao vencer o Newcastle por 3 a 1, no estádio Hill Dickinson, em Liverpool. Com domínio no meio-campo e volume ofensivo superior, os mandantes construíram o resultado com autoridade diante de sua torcida.
O Everton abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, quando James Garner acertou um chute rasteiro da entrada da área após assistência de Hayden Hackney. Pouco antes do intervalo, aos 44, o próprio Hackney ampliou para 2 a 0 ao completar cruzamento de Thierno Barry de primeira.
Na etapa final, os mandantes mantiveram o ritmo e confirmaram o triunfo aos 24 minutos, com gol de Barry após jogada de Kiernan Dewsbury-Hall. O Newcastle descontou apenas aos 42 minutos do segundo tempo, com cabeceio de Dan Burn em cruzamento de Joe Willock.
Com a vitória, o Everton enfrentará o modesto Fleetwood Town nas quartas de final do torneio eliminatório, equipe da quarta divisão inglesa que surpreendeu ao bater o Arsenal na fase anterior. Veja todos os confrontos:
- Crystal Palace x Sunderland
- Liverpool x Bournemouth
- Manchester City x Bradford City