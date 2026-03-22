O Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0 neste domingo, 22, e conquistou a Copa da Liga Inglesa de 2026, no estádio de Wembley, em Londres. O clássico contou com um herói improvável, o lateral Nico O’Reilly, de 21 anos, autor dos dois gols.

O título é uma resposta do time de Pep Guardiola, que foi eliminado com facilidade pelo Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Com seu nono título da competição, o City fica atrás apenas do recordista Liverpool, que tem 11.

Os gols do jogo saíram na segunda etapa. Aos 14 minutos, Cherki cruzou a bola para área, o goleiro Kepa tentou pegar a bola, mas falhou de forma grotesca, e a bola sobrou para O’Reilly abrir o placar. Quatro minutos depois, Rodri passou para o Matheus Nunes, que cruzou para O’Reilly completar para as redes, novamente de cabeça.

Nico O’Reilly é cria da base do Manchester City e considerado uma das grandes revelações inglesas. Ele atua como lateral-esquerdo, mas também pode jogar como meia. O Chelsea tentou sua contratação no ano assado, mas o City resistiu, temendo repetir o erro cometido com Cole Palmer, estrela do Chelsea.

Guardiola repreende firula de Cherki

Viralizou nas redes sociais um lance ocorrido aos 68 minutos de jogo, quando o camisa 10 Cherki dominou uma bola pela lateral e começou a fazer embaixadinhas antes de sofrer uma falta.

As câmeras de transmissão mostraram um sinal de reprovação do técnico Pep Guardiola, provavelmente direcionados a seu próprio jogador. O City já vencia o jogo por 2 a 0.

Com o título deste domingo, Guardiola chegou a 40 títulos na carreira (veja lista completa).