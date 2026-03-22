Pep Guardiola pode não viver a melhor fase de sua carreira como técnico, mas segue colecionando marca incríveis. Com o título da Copa da Liga Inglesa conquistado neste domingo, 22, pelo Manchester City, com trinfo por 2 a 0 sobre o Arsenal em Wembley, o técnico catalão chegou a 40 títulos na carreira e ainda estabeleceu um recorde na competição.
Guardiola agora é o treinador com mais títulos da Copa da Liga Inglesa, cinco no total. Antes, havia vencido quatro vezes consecutivas, entre 2018 e 2021. Com isso, Guardiola ultrapassou outros nomes icônicos do futebol inglês, como Brian Clough, Sir Alex Ferguson e José Mourinho, todos com quatro taças da Copa da Liga cada.

O treinador catalão de 55 anos é o segundo técnico mais vitorioso da história do futebol, atrás apenas de Sir Alex Ferguson, lenda do Manchester United, que conquistou 49 troféus ao longo de 39 temporadas (21 a mas que Guardiola atualmente).

Pep Guardiola com sua camisa xadrez na eliminação para o Real Madrid - EFE/EPA/ADAM VAUGHAN
Pep Guardiola com um look de verão - PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Guardiola adotava visual mais elegante durante o início no Barcelona - Getty Images
Pep Guarduola já usou cachecóis para se proteger do frio em Manchester - Divulgação / Manchester City
Guardiola no estilo 'all black' em goleada sobre o Real Madrid pela Champions - AFP
Guardiola adotava estilo esporte fino em jogos do Bayern de Munique - Getty Images
Treinador catalão Pep Guardiola costuma mesclar looks ao longo da temporada- Getty Images
Terno cinza foi usado nos primeiros anos de Manchester City - Getty Images
Pep Guardiola no vestiário do Bayern de Munique
Pep Guarduola se protege do frio em Manchester - Divulgação / Manchester City
Despojado: Pep Guardiola já adotou pólos durante o verão - Getty Images
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