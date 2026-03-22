O treinador catalão de 55 anos é o segundo técnico mais vitorioso da história do futebol, atrás apenas de Sir Alex Ferguson, lenda do Manchester United, que conquistou 49 troféus ao longo de 39 temporadas (21 a mas que Guardiola atualmente).
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O treinador catalão de 55 anos é o segundo técnico mais vitorioso da história do futebol, atrás apenas de Sir Alex Ferguson, lenda do Manchester United, que conquistou 49 troféus ao longo de 39 temporadas (21 a mas que Guardiola atualmente).
Juventus sonha com Bernardo Silva em fim de contrato com City
Somando as passagens de sucesso por Barcelona e Bayern de Munique, Guardiola chegou a quatro dezenas de taças, consolidando-se como um dos maiores técnicos de todos os tempos.
BARCELONA (2008-2012)
BAYERN DE MUNIQUE (2013-2016)
MANCHESTER CITY (desde 2016)