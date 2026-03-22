título da Copa da Liga Inglesa conquistado neste domingo, 22, pelo Manchester City, com trinfo por 2 a 0 sobre o Arsenal em Wembley, o técnico catalão chegou a Pep Guardiola pode não viver a melhor fase de sua carreira como técnico, mas segue colecionando marca incríveis. Com oconquistado neste domingo, 22, pelo Manchester City, com trinfo por 2 a 0 sobre o Arsenal em Wembley, o técnico catalão chegou a 40 títulos na carreira e ainda estabeleceu um recorde na competição.

Guardiola agora é o treinador com mais títulos da Copa da Liga Inglesa, cinco no total. Antes, havia vencido quatro vezes consecutivas, entre 2018 e 2021. Com isso, Guardiola ultrapassou outros nomes icônicos do futebol inglês, como Brian Clough, Sir Alex Ferguson e José Mourinho, todos com quatro taças da Copa da Liga cada.

O treinador catalão de 55 anos é o segundo técnico mais vitorioso da história do futebol, atrás apenas de Sir Alex Ferguson, lenda do Manchester United, que conquistou 49 troféus ao longo de 39 temporadas (21 a mas que Guardiola atualmente).