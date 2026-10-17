O Liverpool venceu o Brentford por 2 a 1 neste sábado, 17, no Estádio Gtech Community, pela Premier League. O confronto foi marcado pela expulsão de dois atletas dos mandantes e pelo retorno decisivo de Alexander Isak, autor do gol da virada dos Reds fora de casa.

Como foi o jogo em Londres

O Brentford começou a partida em ritmo forte e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Keane Lewis-Potter aproveitou cruzamento preciso de Igor Thiago e cabeceou para o fundo das redes.

No entanto, a dinâmica da partida mudou nos acréscimos da primeira etapa, quando Yehor Yarmoliuk deu uma cabeçada em Jérémy Jacquet e, após revisão da arbitragem, recebeu o cartão vermelho direto, deixando os donos da casa com dez em campo.

Com a vantagem numérica, os visitantes aumentaram a pressão ofensiva na etapa final. O gol de empate saiu aos 17 minutos, quando Víctor Muñoz completou passe em profundidade de Florian Wirtz para superar o goleiro rival.

Recuperado da contusão que o deixou fora das últimas duas partidas do Liverpool, Alexander Isak definiu o resultado aos 24 minutos do segundo tempo. O atacante dominou de perna direita dentro da área após assistência de Bradley Barcola e finalizou com a esquerda para virar o placar a favor do Liverpool.

O Brentford ainda perdeu outro jogador nos acréscimos do confronto, quando Vitaly Janelt levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Apesar das tentativas de contragolpe dos mandantes, o time visitante administrou a posse de bola até o apito final para assegurar os três pontos na classificação.

O Liverpool é o quinto colocado da Premier League, com 12 pontos, e volta a campo na terça-feira, 20, para enfrentar o Villarreal pela Champions League. No domingo, 25, recebe o Brighton pelo Campeonato Inglês. Logo atrás em sexto lugar, o Brentford visita o Hull City no mesmo dia.