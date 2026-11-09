O goleiro Alisson manifestou publicamente o interesse de permanecer no Liverpool além do término de seu contrato vigente. Em declarações a jornalistas na zona mista após a vitória sobre o Crystal Palace, o jogador reforçou o foco em seguir no futebol inglês.

“Sim [eu quero ficar], na minha cabeça. Estou focado em jogar cada partida, mas na minha cabeça estou feliz em ficar”, afirmou o arqueiro.

Questionado sobre o andamento das tratativas para a extensão de contrato, o camisa 1 explicou que as negociações estão sob a responsabilidade de seu empresário e destacou a estabilidade de seus familiares.

“Isso depende de muitos aspectos e diferentes situações. Mas a minha vontade é ficar – estou feliz aqui e a minha família está feliz aqui”, declarou.

Alisson também pontuou que mantém a motivação em alto nível para seguir competindo no topo. “Ainda estou faminto por títulos e por entregar boas atuações. Ainda quero jogar no nível mais alto pelo tempo que puder, então esse é o meu pensamento”, finalizou o atleta.