O jornalista Pascal Ferré, ex-diretor de redação da revista francesa France Football e antigo responsável direto pela organização da Bola de Ouro, revelou os bastidores de uma tentativa de aliciamento durante uma das edições do prêmio. Sem dar detalhes de quando a polêmica aconteceu, o executivo revelou o caso em entrevista ao jornal espanhol Marca.

Abordagem e envelope na mesa

Segundo o relato de Pascal Ferré, a abordagem partiu do representante de um futebolista indicado à premiação. O agente marcou uma reunião presencial para defender o desempenho de seu cliente e perguntou se o dirigente poderia defender ou promover a candidatura do jogador diretamente aos membros do júri da premiação, proposta que Ferré recusou de imediato.

Na sequência da recusa, Ferré precisou se ausentar da mesa por alguns instantes para atender uma ligação telefônica. Ao retornar ao local, o agente já havia ido embora e deixado um envelope fechado sobre a mesa. Sem abrir o pacote para inspecionar o seu conteúdo, o jornalista recolheu o item e o entregou imediatamente na recepção do estabelecimento. Ferré relatou ainda que reencontrou o empresário em outras oportunidades e o assunto jamais voltou a ser mencionado por nenhuma das partes.

Bastidores e relação com dirigentes

Na mesma entrevista veiculada no Marca, que marcou o lançamento de seu livro sobre os bastidores da premiação, o antigo dirigente negou a existência de pressões ilícitas por parte de cartolas de grandes clubes europeus. Ferré destacou nominalmente que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, jamais lhe enviou mensagens ou fez insinuações para interferir na votação do troféu.