A Federação de Futebol da Noruega (NFF) apresentou à Fifa duas solicitações formais para investigar a conduta do presidente da entidade, Gianni Infantino, e de outros dirigentes. A apuração foi revelada pelo jornal Mundo Deportivo.

A decisão da entidade escandinava foi tomada de forma unânime em assembleia realizada em 7 de agosto. Os documentos oficiais foram submetidos formalmente ao Comitê de Ética e ao Comitê de Governança do órgão que gere o futebol mundial.

Entenda os três temas sob escrutínio da federação

A petição formal apresentada pela federação norueguesa reúne três episódios centrais que geraram controvérsia no cenário internacional:

Anulação de expulsão: a anulação do cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano Folarin Balogun antes do confronto diante da Bélgica na Copa do Mundo de 2026.

a anulação do cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano Folarin Balogun antes do confronto diante da Bélgica na Copa do Mundo de 2026. Direitos comerciais: o projeto Fifa Forward Enterprise, direcionado à comercialização externa de direitos de exploração institucional.

o projeto Fifa Forward Enterprise, direcionado à comercialização externa de direitos de exploração institucional. Prêmio a Donald Trump: a concessão de um prêmio da paz entregue pela presidência da entidade ao político norte-americano Donald Trump.

O que motivou a solicitação da federação norueguesa?

A presidente da NFF, Lise Klaveness, declarou que os pedidos têm a finalidade de esclarecer se a autoridade da instituição foi exercida de maneira imprópria e se os controles e mecanismos de governança interna funcionaram de acordo com os padrões regulamentares.

A entidade norueguesa solicitou que o Comitê de Ética esclareça expressamente se as ações de Infantino e de outros membros da cúpula violaram as diretrizes estabelecidas pelo Código de Ética da instituição.