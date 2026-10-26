O comandante da seleção espanhola, Luis de la Fuente, foi eleito nesta segunda-feira, 26, o melhor técnico da temporada na premiação da Bola de Ouro, realizada em Londres. O profissional recebeu o Troféu Johan Cruyff em reconhecimento ao seu desempenho vitorioso à frente da equipe nacional.
Ex-treinador das categorias de base da Espanha, De La Fuente está no comando do time principal desde 2022. Além do título da Copa do Mundo mais recente, ele também conquistou a Eurocopa de 2024 e a Liga das Nações de 2023.
Para conquistar a honraria entregue pela revista France Football, o espanhol superou quatro profissionais de destaque no futebol europeu: Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Vincent Kompany (Bayern de Munique).