O técnico Luis de la Fuente divulgou a convocação da seleção espanhola para os próximos compromissos pela Liga das Nações. A principal novidade na relação de atletas é a inclusão do jovem defensor Jacobo Ramón, zagueiro que atua pelo Como, do futebol italiano.

A relação de convocados é marcada por ausências de peso no meio-campo e ataque devido a problemas físicos. Entre os nomes que ficaram fora da lista estão Rodri e Dani Olmo, ambos em processo de recuperação médica. O zagueiro Eric García também não foi relacionado por razões físicas semelhantes.

Quem é Jacobo Ramón, novidade entre os convocados?

Diante das baixas na retaguarda, De la Fuente recorreu ao defensor central Jacobo Ramón. O jovem de 21 anos vem ganhando minutagem no Como e recebe a oportunidade de integrar a seleção principal em jogos oficiais pela primeira vez.

A equipe da Espanha se prepara para encarar a República Tcheca em Praga e, em seguida, receberá a seleção inglesa no Estádio Metropolitano, em Madri, visando consolidar sua classificação na fase de grupos da competição europeia.

Convocação da Espanha

Goleiros: Unai Simón, David Raya, Joan García e Álvaro Valles.

Defensores: Laporte, Cubarsí, Pubill, Huijsen, Porro, Jacobo Ramón, Cucurella e Grimaldo.

Meio-campistas: Fabián, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Pablo Barrios e Marc Roca.

Atacantes: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino e Barrenetxea.

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