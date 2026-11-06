O técnico Luis de la Fuente divulgou a convocação da seleção espanhola para os próximos compromissos pela Liga das Nações. A principal novidade na relação de atletas é a inclusão do jovem defensor Jacobo Ramón, zagueiro que atua pelo Como, do futebol italiano.
A relação de convocados é marcada por ausências de peso no meio-campo e ataque devido a problemas físicos. Entre os nomes que ficaram fora da lista estão Rodri e Dani Olmo, ambos em processo de recuperação médica. O zagueiro Eric García também não foi relacionado por razões físicas semelhantes.
Quem é Jacobo Ramón, novidade entre os convocados?
Diante das baixas na retaguarda, De la Fuente recorreu ao defensor central Jacobo Ramón. O jovem de 21 anos vem ganhando minutagem no Como e recebe a oportunidade de integrar a seleção principal em jogos oficiais pela primeira vez.
A equipe da Espanha se prepara para encarar a República Tcheca em Praga e, em seguida, receberá a seleção inglesa no Estádio Metropolitano, em Madri, visando consolidar sua classificação na fase de grupos da competição europeia.
Convocação da Espanha
Goleiros: Unai Simón, David Raya, Joan García e Álvaro Valles.
Defensores: Laporte, Cubarsí, Pubill, Huijsen, Porro, Jacobo Ramón, Cucurella e Grimaldo.
Meio-campistas: Fabián, Pedri, Merino, Zubimendi, Baena, Fermín, Pablo Barrios e Marc Roca.
Atacantes: Oyarzabal, Ferran, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino e Barrenetxea.