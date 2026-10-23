O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, falou com a imprensa sobre o momento da equipe na disputa de LaLiga e a preparação para o confronto diante do Deportivo La Coruña. O duelo acontece neste sábado, 24, às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano.

Como o treinador avalia a briga pelo título

Durante entrevista coletiva, o comandante argentino foi questionado sobre a capacidade da equipe de competir com o Barcelona, um dos times favoritos para conquistar o Campeonato Espanhol.

“Sempre se pode competir. Isso é perfeitamente claro. É óbvio. Isso não muda o fato de que eles têm uma equipe fantástica”, afirmou Simeone em entrevista coletiva.

Atenção voltada exclusivamente ao Deportivo La Coruña

Apesar da proximidade de confrontos diretos entre rivais como Barcelona e Real Madrid, Simeone evitou repercutir resultados de terceiros. A prioridade estabelecida pela comissão técnica permanece integralmente focada no embate contra o Deportivo La Coruña, destacando as dificuldades táticas e a valentia apresentada pelo adversário na competição.

“Estamos focados na partida de amanhã, em como podemos vencê-los. O Deportivo tem competido muito bem em todos os jogos; venceu, empatou, perdeu, mas sempre joga com garra. É uma equipe corajosa. Já os enfrentamos na última Copa e foi uma partida difícil. Toda a nossa energia está voltada para fazermos um bom jogo nesta partida”, comentou Simeone.

Qual a estratégia para gerenciar o desgaste e os desfalques

O treinador colchonero também abordou a necessidade de administrar os minutos do elenco em meio a um calendário exigente no futebol espanhol. O comandante explicou que o revezamento se torna crucial diante de baixas médicas recentes na equipe, como as ausências de Cardoso, Koke e Cuti.

“Eles sabem que precisamos de todos. A temporada é muito longa e é normal que surjam situações em que jogadores não participem em determinados momentos. É por isso que tentamos ter um bom elenco e, com sorte, um elenco que melhore ainda mais até o final da temporada, com base no que conquistamos”, analisou.