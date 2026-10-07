No mês das crianças, PLACAR preparou uma revista especialíssima. A edição 1540, que já está disponível em versão digital para assinantes (leia aqui), é uma homenagem à nova geração de apaixonados pelo futebol.

A PLACAR de Dia das Crianças é um produto lúdico e educativo, que celebra a história do futebol masculino e feminino. Mascotes, escudos, glossário, curiosidades de almanaque e dicas culturais compõem a revista indicada para pais e filhos.

A edição impressa estará disponível em nossa loja no Mercado Livre a partir de quinta-feira, 8, e nas bancas de todo o país a partir de sexta-feira, 9.

Uma das reportagens especiais da edição levou a criançada ao salão de cabeleireiro do craque Vinicius Junior para reproduzir nas crianças o penteado de seus ídolos.

Outra destacou as várias formas de futebol “com a mão”, ou seja, futebol de botão, pebolim (também chamado de totó e Fla-Flu Brasil afora) e videogames.

Confira, abaixo, a carta ao leitor da edição de Dia dos Pais.

COMO NOSSOS PAIS

Quem trabalha ou trabalhou por aqui já perdeu as contas de quantas vezes escutou a frase que enche de orgulho: “Eu fui alfabetizado por PLACAR”. A declaração de amor clássica por vezes é acompanhada de algo como “foi nas páginas dessa revista que aprendi sobre história, geografia, arte e política”. É assim desde 1970. Aos 56 anos, a principal revista esportiva do país mais importante do futebol segue em plena atividade, como uma vovó esperta, jovial e atualizada – e com muita vontade de encontrar e mimar seus netinhos.

O tempo passa, a tecnologia avança e os hábitos mudam, mas esta paixão segue presente, sendo passada de geração em geração, agora não só no papel, mas também nos computadores, celulares e demais telas. É com essa esperança que preparamos esta edição especialíssima, voltada ao Dia das Crianças, indicada para todas as idades. O desafio era preparar uma revista que fosse ao mesmo tempo divertida, informativa, bonita e interativa, mirando tanto no passado que tanto nos envaidece quanto no empolgante futuro que temos pela frente.

A foto de capa é uma releitura da edição número 95, de 7 de janeiro de 1972, na qual seis meninos posam com bolas e camisas de diferentes clubes em um campinho de terra. Na época, o futebol feminino era proibido no país – foi assim entre 1941 e 1979. Felizmente evoluímos, estamos às portas da primeira Copa do Mundo de mulheres no Brasil, e agora com três lindas meninas em nossa capa. O tom nostálgico dos uniformes é um oferecimento da loja Retrôgol, especializado em roupas do tipo, cujos sócios, incluindo o jornalista Mauro Beting, estão entre aqueles que dizem ter aprendido a ler e escrever com PLACAR.

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Ao longo destas quase seis décadas, a revista já publicou diversas edições com tom mais educativo, como enciclopédias, almanaques, glossários, além dos tradicionais guias dos campeonatos. Já houve também especiais infanto-juvenis. Em 1991, o “capitão Raí, super-herói dos baixinhos”, ídolo do São Paulo e da seleção brasileira, se uniu aos jovens na capa da edição PLACAR Júnior. Já em 1998, uma das edições do projeto PLACAR Kids raspou o cabelo das crianças ao estilo Ronaldinho (como era conhecido Ronaldo Fenômeno à época). Atualizamos esta pauta a partir, com Vinicius Junior e Neymar liderando entre os pedidos de corte da molecada. Todas estas edições estão em nosso acervo digital, disponíveis em placar.com.br.

Nesta viagem entre passado e futuro, seguimos embalados pela genial canção Como Nossos Pais, escrita por Belchior e consagrada na voz de Elis Regina. Tratava-se de uma crítica à inércia de uma juventude acomodada, conformada, algo que nunca combinou com PLACAR. Amamos o passado, sim, e vamos sempre valorizá-lo, mas conscientes de que o novo sempre vem e há de vir. Boa leitura aos pais, filhos e netos. Contamos com vocês para que essa chama nunca se apague.

PASSEIO NA VILA E NO PARQUE

Os meses de agosto e setembro foram intensos e gratificantes no Instituto Placar. Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), levamos dezenas crianças da Escola Estadual Parque dos Sonhos, localizada no bairro Jardim Nova República, em Cubatão, para conhecer a Vila Belmiro, a mítica casa do Santos Futebol Clube. Semanas depois, foi a vez dos alunos da Escola República Argentina, no bairro Parque Nações Unidas, de São Paulo, visitarem o Nubank Parque, a arena do Palmeiras. Além das visitas a museus, CTs e estádios, o projeto também levará aulas de futebol e oficinas de arte, fotografia e jornalismo para dentro das escolas públicas. Fundado em 2023 com o intuito de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social por meio do esporte, o Instituto já promoveu duas edições da Copa Placar Comunidade Jovens (com crianças de 11 a 15 anos), mais duas da Copa Placar Empresas e o Programa Jovem Talento Placar nas Empresas. Novas ações estão por vir. Saiba mais em institutoplacar.org.br.