O lateral-esquerdo da base da Chapecoense, Iago Gnoatt, assinou o seu primeiro contrato profissional com o clube.

Joia da equipe catarinense, o jogador já tem quase 10 anos de história na Chapecoense e é um dos principais prospectos da base. Aos 19 anos de idade, Iago Gnoatto assinou contrato válido até 31 de janeiro de 2028. O jogador celebrou este momento tão especial na carreira:

“É um sentimento de muita felicidade e realização. Primeiramente, agradeço à Deus por essa oportunidade, à minha família que sempre foi a minha base e à Chapecoense, por abrir portas e acreditar em mim. São quase 10 anos de clube, uma história que tenho muito orgulho de construir. Sempre será uma honra representar essa camisa. Força de vontade, dedicação e garra nunca irão faltar”,

CEO da Braun Sports e agente do atleta, Rogério Braun comentou a respeito de todo o processo:

“ O Iago é um atleta que demonstra maturidade, comprometimento e uma evolução consistente. A assinatura do seu primeiro contrato profissional representa um passo importante em sua trajetória e reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos. Temos plena confiança em seu potencial e acreditamos que este é o início de uma carreira promissora. Aproveitamos para reconhecer e agradecer à Chapecoense pelo profissionalismo, pela confiança e pelo trabalho realizado em sua formação.”