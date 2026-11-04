A Chapecoense foi derrotada de virada pelo Mirassol por 2 a 1 na noite de terça-feira, 3, na Arena Condá, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés em casa, a equipe catarinense teve o seu rebaixamento matemático para a Série B confirmado de forma antecipada.
Falha decisiva e rebaixamento confirmado
Após sair atrás no placar, o Mirassol virou aos 11 minutos do segundo tempo. O meia Shaylon finalizou de fora da área e o goleiro Anderson espalmou para cima. Na tentativa de segurar a bola no ar, o arqueiro se atrapalhou e acabou jogando contra a própria meta.
Como foi o confronto na Arena Condá
O time mandante iniciou a partida em vantagem logo no início. Aos 11 minutos da etapa inicial, Kauan Farias marcou o primeiro gol da Chapecoense. O Mirassol pressionou em busca da igualdade e teve uma penalidade desperdiçada por Reinaldo minutos antes de ter outro pênalti assinalado com auxílio do VAR. Na segunda oportunidade, o lateral-esquerdo converteu a cobrança aos 48 minutos para empatar o placar.
Com o resultado negativo, a Chapecoense permaneceu com 21 pontos e sacramentou o descenso, enquanto o Mirassol chegou aos 40 pontos no Brasileirão e segue em busca de se manter na Série A do Brasileirão.