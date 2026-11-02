O Fluminense entrou em sinal de alerta para a reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O clube monitora dez jogadores pendurados com dois cartões amarelos que ficarão suspensos na reta final do torneio se receberem mais uma advertência.

A equipe carioca volta a campo nesta sexta-feira, 06, às 20h (horário de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. O confronto é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

A relação de atletas sob risco disciplinar reúne peças frequentes na formação titular e opções imediatas no elenco tricolor: Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Otávio, Martinelli, Rodrigo Castillo Paulo Henrique Ganso, Canobbio, Soteldo e Hulk.

Caso recebam novo cartão amarelo, os atletas terão de cumprir suspensão automática imediata na rodada seguinte.

Após vencer o Internacional de virada, o Fluminense está em quarto lugar, com 54 pontos, apenas um de folga dentro da zona de classificação à Libertadores.