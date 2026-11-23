A vitória do Fluminense sobre o Mirassol no Maracanã, decidida com gol de Riquelme nos acréscimos, colocou em evidência o planejamento esportivo tricolor voltado para as categorias de base. O jovem atacante, formado em Xerém, marcou seu primeiro tento como profissional e celebrou o momento ao lado do grupo principal.

O técnico Marcão também elogiou a postura de Riquelme desde seu começo de integração com o elenco profissional. O atacante esteve com a Seleção Brasileira sub-20, marcou gol, e 12 horas depois já estava treinando com o time principal. O treinador lembrou do esforço em coletiva após a vitória contra o Mirassol.

“Sempre valorizamos o grupo, a semana que foi, a semana do Riquelme foi muito positiva. Ele voltou da seleção e no outro dia fez questão de estar com a gente treinando dentro de campo. Isso chama muito a nossa atenção. Começou lá atrás, deu assistência aqui contra o Remo. Temos que entender o momento de oscilação, é um menino, e o momento de autoafirmação. Foi para Seleção (sub-20), foi bem, voltou”, disse,

Como o clube gerencia a transição dos jovens?

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Marcão destacou a necessidade de compreender as oscilações naturais e as etapas de amadurecimento dos atletas promovidos da base. O clube adota uma postura de paciência e acompanhamento diário da rotina dos jogadores.

A comissão técnica monitora de perto as respostas físicas e emocionais dos atletas durante os treinamentos com os profissionais, evitando que a pressão por resultados imediatos comprometa o processo de evolução técnica. Marcão lembrou sobre seu começo de carreira e comparou com os momentos vividos pelos jovens do sub-20.

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“Passei pelo processo e é assim mesmo. É normal. Wesley Natã vai passar, Riquelme passou, voltou mais maduro, está treinando, merecendo oportunidade como hoje. A gente já teve a oportunidade de trabalhar aqui com Luiz Henrique, Evanílson, John Kennedy… faz parte do processo. Sei que gera um pouco de ansiedade, a gente vai trabalhar muito com esses meninos, tem o Júlio que está lá no CT, entre outros que estão trabalhando com o Fred. A gente acompanha o dia a dia”, destacou.