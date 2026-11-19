Após a vitória do Corinthians sobre o Botafogo por 4 a 0 na Neo Química Arena, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Memphis Depay rebateu os questionamentos que vinha recebendo de torcedores e da impensa.

O jogador holandês contestou o nível das avaliações feitas sobre futebol no Brasil e expressou insatisfação com as opiniões recentes sobre suas atuações.

“Muitas pessoas falam sobre futebol, mas não sabem muito sobre futebol, esse é o problema, especialmente no Brasil. Eles não entendem o jogo e nem sequer assistem ao jogo”, afirmou Memphis em entrevista na zona mista da Neo Química Arena.

Qual foi a avaliação tática do confronto?

O jogador também comentou as mudanças na estrutura da equipe diante de desfalques recentes, aprovando a presença de atacantes abertos pelos lados para criar espaços de finalização e facilitar a criação de jogadas ofensivas pelo meio.

O camisa 10 afirmou que é óbvio que ele jogará melhor com mais espaços e falou da diferença com a formação 4-4-2, usada quando ele está em campo com Yuri Alberto. “Quando você tem dois atacantes pelos lados, é óbvio que sobra mais espaço para mim. Essa é a diferença do 4-4-2 comigo e com o Yuri”, disse.

Memphis também elogiou a partida de outros jogadores da linha de frente que afirmou que o desempenho individual deles o ajuda a melhorar dentro de campo. “Kaio, Bidu, Kayke, Jesse Lingard e o Dieguinho têm a habilidade de abrir o campo, temos vários jogadores que podem fazer isso. É uma forma diferente de jogar, eu gosto. Sempre gostei dessa forma de jogar. Às vezes, não temos muitas opções por conta das lesões. Hoje, fomos bem. O time foi bem e eu fui beneficiado disso”, analisou.

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Memphis fala de foco na reta final e minimiza ausência de gols

O camisa 10 ainda falou da necessida de foco do Corinthians na reta final do Brasileirão e afirmou que vê o time como capaz de alcançar a pontuação nas três partidas finais. “Temos que lutar pelos pontos. Primeiro, se recuperar. Hoje, tivemos um bom jogo. Temos uma semana para o próximo jogo, somos capazes de mostrar o que mostramos hoje. É dia a dia, jogo a jogo”, disse.

Memphis ainda minimizou a ausência de gols na temporada. Contra o Botafogo, o gol que poderia ser assinalado para ele foi atribuído a Arthur Chaves, do time carioca, que marcou contra.

“Precisamos lutar e ganhar pontos. Fiquei feliz pelo o que fizeram, o time mostrou bom futebol. Não me lembro a última vez que ganhamos por quatro gols, é algo que me deixa muito feliz. Esse fim de ano, sobretudo os últimos três jogos, não são sobre mim, não são sobre o Memphis. Hoje, fizemos um grande trabalho”, destacou.