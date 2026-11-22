Após a derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana, disputada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, o técnico Eduardo Domínguez lamentou o resultado e pediu desculpas aos torcedores do Atlético-MG.

O revés marcou o quarto vice-campeonato consecutivo da equipe em decisões recentes. Em entrevista coletiva concedida após a partida, o treinador destacou a dificuldade encontrada ao longo do torneio e afirmou que o grupo precisa manter a concentração na reta final do Campeonato Brasileiro para assegurar vaga na próxima Copa Libertadores.

Domínguez avaliou a postura do Atlético-MG

Questionado sobre a escalação inicial e as decisões estratégicas tomadas para o confronto decisivo, Domínguez rebateu as críticas e afirmou que o fator determinante para o resultado adverso não esteve na formatação inicial da equipe.

“Pensamos a partida sabendo que a participação de Paredes é uma das mais importantes do rival. Entre Bernard e Fred, tentávamos marcá-lo, e sabíamos que, nos momentos em que Paredes não pudesse jogar, eles tentariam jogar pelas laterais. Então, seria um dois contra dois”, iniciou.

Segundo a avaliação do comandante argentino, o time mineiro entrou em campo sob uma carga excessiva de tensão e nervosismo. “Mas, para mim, esse não foi o problema. O problema foi outro. Entramos com uma tensão muito maior do que o rival, que jogou de maneira muito mais natural do que nós”, disse Domínguez.

O treinador ainsa citou erros pontuais que exemplificaram o nervosismo, como o gol de bola parada e um erro do goleiro Everson, que, por pouco, não entregou um gol ao Boca Juniors.

“Além de nos fazerem um gol de bola parada, a sensação que passava de fora era de que nossa equipe entrou tensa, nervosa, enquanto eles jogaram com naturalidade. Por exemplo, o Everson deixar a bola escapar das mãos em um lance fácil. O Natanael tenta dar um passe e acaba entregando a bola para um atacante do Boca finalizar. São pequenos erros que vão se contagiando”, completou.

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Domínguez pediu desculpas ao torcedor

O treinador do Galo aproveitou para pedir desculpas aos torcedores do Atlético e admitiu que o propósito do clube, de ser campeão, ficou pelo caminho. “Se o time chegasse à semifinal da Copa do Brasil, à final da Copa Sul-Americana e brigasse por uma vaga na Libertadores no torneio, ninguém acreditaria nisso. Temos um adversário muito forte, muito grande. Pedimos desculpas ao torcedor. Tínhamos um propósito a cumprir neste jogo, depois de o clube ter perdido finais nos últimos três anos”, afirmou.

Domínguez também citou a necessidade de “unir forças” para dar sequência à reta final do Brasileirão, em que o Galo precisará somar pontos se quiser garantir vaga na próxima Libertadores.

“No clube, temos que unir forças onde elas nos faltam. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar neste fim de ano, mas precisamos ter a capacidade de nos reinventar e de voltar a unir forças. Conhecemos o cenário que temos pela frente, mas precisamos ter consciência do escudo que representamos e da torcida que representamos. Temos que dar a cara. Temos que voltar a ser fortes e a ganhar. Ainda restam três rodadas. Não posso pedir nada ao nosso torcedor, mas sei que precisamos muito dele”, completou.